Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО, сообщили РИА Новости в Национальном центре управления обороной.

"Для выявления угроз навигационной безопасности гражданским судам, связанным с применением кораблями НАТО средств радиоэлектронной борьбы, задействованными подразделениями Балтийского флота осуществляется контроль радиоэлектронной обстановки в районе учений", — заявили в Центре управления обороной.

В ведомстве подчеркнули, что участники учений отрабатывают в южной части Балтийского моря практические эпизоды, связанные с подавлением систем радиолокации и радионавигации.

В учениях принимают участие корабли и авиационная техника 16 стран альянса: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции и Эстонии, а также его партнеров — Финляндии и Швеции.

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Балтийский флот был основан 316 лет назад — 18 мая 1703 года. Дата его создания связана с первой боевой победой, когда российская флотилия под командованием Петра Первого захватила в устье Невы два шведских военных корабля.