Министры G20 договорились совместно бороться с пластиковым мусором

Страны участники должны будут выработать собственные меры борьбы с загрязнением окружающей среды и регулярно докладывать в новую структуру о достигнутых результатах.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Министры стран G20 по экологии и энергетике договорились создать первую в мире международную структуру, которая будет работать над сокращением количества пластикового мусора, засоряющего мировой океан, передает РИА Новости.

"Мы добились больших результатов. Мы приложим все силы, чтобы это нашло свое отражение на саммите "двадцатки" в конце этого месяца во имя решения глобальных проблем", - сказал министр экологии Японии Есиаки Харада.

Кроме того, министры отметили важность энергетической безопасности в связи с атакой на танкеры в Оманском проливе. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что "абсолютно все страны с этим согласились, это 100% результат".

"Двадцатка" понимает важность гарантий энергетической безопасности во избежание хаоса", - сказано в итоговом коммюнике.

В ходе встречи министры также обсудили стимулирование инвестиций в разработку источников энергии с минимальным выбросом парниковых газов и пропаганду энергосбережения.

Биоразлагаемый полиэтилен создали российские ученые>>

Встреча министров стран "двадцатки" по вопросам энергетики и экологии проходила в японском городе Каруидзава 15-16 июня.