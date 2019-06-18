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Ангела Меркель

Меркель назвала условие снятия санкций против России

© AFP 2019 / ODD ANDERSEN
В мире
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Берлине во вторник 18 июня.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник 18 июня заявила, что санкции в отношении России нужно сохранять в силе до возвращения Крыма в Украину. 

"К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", – заявила канцлер во время прямой трансляции по телеканалу "112".

Меркель также сообщила, что на встрече с Зеленским обсуждалось восстановление украинского суверенитета и конфликт на Донбассе.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее санкции. В свою очередь, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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