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Пентагон, архивное фото

Трамп назначил нового главу Пентагона

© AP Photo.
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Президент США Дональд Трамп сменил исполняющего обязанности министра обороны США, им станет Марк Эспер.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, действующий и.о. Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на эту должность, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу (нынешнего) министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны", - написал Трамп.

Ранее Эспер занимал должность министра сухопутных сил в структуре Пентагона. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.



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