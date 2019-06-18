Трамп назначил нового главу Пентагона

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, действующий и.о. Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на эту должность, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу (нынешнего) министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны", - написал Трамп.

....I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Ранее Эспер занимал должность министра сухопутных сил в структуре Пентагона. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.