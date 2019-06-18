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Вышинский не признал вину по обвинительному акту

© Sputnik / Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (183)
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Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по озвученному обвинительному акту на заседании суда во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой Андрей Доманский.

"На сегодняшнем заседании по окончании обвинительного акта Кирилл не признал свою вину, заявил о том, что это абсурдные обвинения. Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте. Даже суд не смог их разъяснить, поскольку они также не понимают, что имела под этим в виду сторона обвинения, поэтому обратил внимание, что им самим интересно будет узнать, на что будет ссылаться обвинение при доказательстве тех тезисов, которые заложены в обвинительном акте", - заявил Доманский.

Он добавил, что суд постановил объявить перерыв, чтобы "сторона обвинения подготовила в письменном виде порядок судебного рассмотрения данного дела, и сторона защиты также после этого в письменном виде предоставит ходатайство о применении порядка рассмотрения этого дела".

Следующее заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пройдет 3 июля, возможно рассмотрение изменения меры пресечения, защита рассчитывает на ее смягчение, в том числе на домашний арест.

© Sputnik / Стрингер
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Дело Вышинского

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (183)


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