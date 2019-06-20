Они возвращаются: в прокат выйдет расширенная версия фильма "Мстители: Финал"

Зрители смогут еще раз увидеть финал "Мстителей" перед выходом на экраны картины "Человек-паук: Вдали от дома".

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Глава компании Marvel Studios Кевин Файги, рассказал, что новая расширенная версия американского фантастического боевика "Мстители: Финал" выйдет в прокат в кинотеатрах на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

По его словам, в новую версию будут добавлены сцены, не вошедшие в первый фильм. "Мы делаем это. Я не знаю, было ли это объявлено... Да, мы сделаем это на следующих выходных", - сказал Файги.

© Foto / Marvel Studios Inc. (2019) Кадр из фильма "Мстители. Финал"

"Мстители: Финал" собрали 2,743 миллиарда долларов в прокате, уступив по сборам лишь "Аватару" Джеймса Кэмерона, установившему рекорд по сборам в 2,788 миллиарда долларов.