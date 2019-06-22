Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. В канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

"Героическая оборона Брестской крепости стала одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор ее защитников, до конца сдерживавших натиск врага", — сказано в сообщении военного ведомства.

На сайте можно ознакомиться с наградными документами и воспоминаниями бойцов, защищавших крепость, записанными после войны.

Один из документов — выдержка из боевого донесения нацистов, обнаруженного в штабе разгромленной под Москвой 45-й немецкой дивизии. Из этих документов советское командование в начале 1942 года узнало о подвиге защитников Брестской крепости.

Минобороны "Боевое донесение о занятии Брест-Литовска"

В донесении рассказывается про многочисленные попытки гитлеровцев захватить цитадель, а также сообщается о том, что немецкая авиация сбросила на нее бомбу весом 1800 килограммов, "потрясшую детонацией весь город Брест".

Другой документ рассказывает о подвиге одного из главных героев обороны крепости майора Петра Гаврилова. Подчеркивается, что гитлеровцы были поражены храбростью офицера и проявили уважение к его мужечтву, сохранив ему жизнь. Позже немецкие офицеры регулярно приезжали в лагерь для военнопленных, чтобы своими глазами увидеть Гаврилова.

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля Минобороны

События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля Минобороны 1 / 7 Минобороны События, описанные Романовым Алексеем Даниловичем, державшим оборону в крепости до 1 июля

Еще один документ проливает свет на историю гибели другого организатора обороны, полкового комиссара Ефима Фомина, которого, нацисты расстреляли у стен крепости.

Минобороны Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич

Минобороны Заместитель командира по политчасти 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. Это начало Великой Отечественной войны (1941-1945) — освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшей важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.