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В Сирию возвращаются беженцы из Ливана

Свыше 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

© Sputnik / Михаил Алаеддин
В мире
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В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись восемь граждан Сирии.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что за минувшие сутки более 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана, передает РИА Новости.

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"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 393 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 338 человек (женщин – 102, детей – 173), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1055 человек (женщин – 317, детей – 538)", - сказано в сообщении.

По информации центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. Специалисты также уничтожили 29 взрывоопасных предметов.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

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Теги:
беженцы, Сирия


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