Свыше 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись восемь граждан Сирии.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что за минувшие сутки более 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Никольский Путин о Сирии и Иране: мы не торгуем нашими союзниками

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 393 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 338 человек (женщин – 102, детей – 173), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1055 человек (женщин – 317, детей – 538)", - сказано в сообщении.

По информации центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. Специалисты также уничтожили 29 взрывоопасных предметов.