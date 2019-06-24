Внезапная проверка боеготовности началась в России

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Внеплановые военные учения начались в Центральном военном округе России, чтобы оценить способности армии обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

По данным с 6:00 (по мск) понедельника 24 июня в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Отмечается, что инициировал внезапную проверку президент России Владимир Путин.

Учения пройдут с 24 по 28 июня, их будет более 50, для этого задействуют 35 полигонов.