Федерация футбола Грузии солидарна с антироссийской акцией своих игроков

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийский демарш клубов, которые вышли на матчи национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Федерация футбола Грузии не наложит санкции на футболистов, использовавших антироссийские лозунги на экипировке, сообщает РИА Новости.

"Ни одна из команд, участвующих в национальном чемпионате, не столкнется с санкциями. Мы не получали никаких заявление из УЕФА или ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которую провели грузинские клубы на прошлой неделе, полностью поддерживается нами", — приводится слова генерального секретаря Федерации Давида Муджири на сайте федерации.

Ранее несколько футбольных команд, выступающих в чемпионате Грузии, вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В УЕФА заявили РИА Новости, что этот вопрос попадает только под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии.

Протесты в Тбилиси

В Тбилиси с 20 июня проходят протесты, поводом для которых стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг у здания Парламента в четверг 20 июня, но протесты продолжились. Всего, по последним данным, в ходе протестных акций пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Москва не раз заявляла, что признание независимости двух республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.