На орбиту с аватаром: экипаж МКС и робот FEDOR провели совместную тренировку

Ранее Роскосмос сообщил, что один или два "Федора" могут в 2019 году отправиться на Международную космическую станцию.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Космонавт Александр Скворцов рассказал, что готовящийся к полету на МКС экипаж провел тренировку с андроидным роботом FEDOR российского производства, передает РИА Новости.

"У нас были с ним занятия, эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать ее сходу. Есть некоторые замечания по подготовке, но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - рассказал Скворцов, не уточнив характер замечаний.

Скворцов также отметил, что FEDOR станет первым на МКС помощником человека с искусственным интеллектом - аватаром.

"Получается так, именно в таком режиме, как аватар. На станции уже подготовлено место для робота", - сказал космонавт.

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов в свою очередь обратил внимание на то, что эксперименты с роботом будет проводить экипаж, отправляющийся на МКС 20 июля.

"Из нового - то, что экипаж будет впервые оценивать, а мы наблюдать, за возможностью функционирования первой серьезной робототехнической системы как робот FEDOR", - сказал Власов.

Специалисты оценят в условиях МКС верность конструкторских расчетов при создании робота и перспективы его использования в оказании робототехнической поддержки экипажа МКС с перспективой длительных полетов, отметил начальник Центра подготовки космонавтов. Речи о выходе FEDORа в открытый космос пока не идет, но космонавтике он интересен именно этим, сказал он.

"Слона будем есть по частям. В первую очередь, он создается именно как поддержка экипажа при внекорабельной деятельности. Перемещение по поверхности станции при ее сегодняшних размерах с футбольное поле - это непросто и небыстро. Поддержка может быть элементарной - транспортирование какого-то инструмента, но возможных применений достаточно много", - резюмировал Власов.

Экипаж МКС в данный момент состоит из россиянина Алексея Овчинина, американских астронавтов Кристины Кук и Ника Хейга. Ранее на Землю вернулись россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак, работавшие на орбите с 3 декабря прошлого года.