Очень хотел в Крым: на Керченском мосту установлен рекорд превышения скорости

В ГИБДД назвали любителя быстрой езды "самоубийцей", за обстановкой на Керченском мосту следят с 10 камер.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik. Нарушитель правил дорожного движения установил рекорд скорости на Крымском мосту, сообщает РИА Новости Крым.

Автомобилист сумел развить скорость в 243 км/ч.

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью… Это даже от машины не зависит, особенно если человек первый раз едет по дороге, не знает, какое дорожное полотно, какие дефекты", — рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

Он отметил, что за обстановкой на Керченском мосту следят с 10 камер. По словам Леонтьева, это достаточное количество для видеофиксации движения машин.

Керченский мост, который также называют Крымским, был открыт в 2018 году. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Сооружение состоит из двух параллельных мостов – автомобильного (часть российской трассы А-290) и железнодорожного. Железнодорожный мост еще не достроен, по плану его должны сдать в конце 2019 года.