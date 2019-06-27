Sputnik.Мнения: европейцы поддерживают допналог для интернет-гигантов

В мае парламент Франции первым из высших законодательных органов стран «Большой семерки» проголосовал за введение трехпроцентного налога для технологических компаний с годовым доходом не менее 750 млн евро. В ближайшем будущем налог на национальном уровне могут ввести Италия, Испания, Австрия и Бельгия.

СУХУМ, 27 июн, Sputnik. Большинство французов, немцев, британцев и американцев считают, что такие технологические компании-гиганты, как Amazon, Facebook и Google, должны платить дополнительные налоги. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

Согласно исследованию, которое проводилось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 15 апреля 2019 года, дополнительный налог для фактических монополистов в своих отраслях интернет-технологий поддерживают 79% французов, 72% немцев, 71% британцев и 53% американцев. Против такого шага выступают 33% граждан США, 19% граждан ФРГ, 17% подданных Соединенного Королевства и 13% жителей Франции.

© Sputnik Результаты опроса Sputnik.Мнения

Как показал опрос, во Франции, Великобритании и Германии люди с высшим образованием чаще, чем те, чей образовательный уровень определен как средний и низкий, высказываются за дополнительный налог для цифровых гигантов. Во Франции и Британии люди старше 35 лет чаше более молодых соотечественников поддерживают такую меру (81% против 71% и74% против 67% соответственно), в ФРГ в этом отношении наблюдается полный паритет (71% против 71%), а вот в США граждане моложе 35 лет чаще, чем люди, перешагнувшие данный возрастной рубеж, считают необходимым введение дополнительного налога для интернет-монополистов (66% против 48%).

Опрос был проведен компанией Ifop для информационного агентства Sputnik. В нем приняли участие 4010 респондентов в возрасте старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

© Sputnik Результаты опроса Sputnik.Мнения

Доктор экономических наук, директор Института экономики и права, академик АНА Заур Шалашаа рассказал корреспонденту Sputnik, что введение дополнительного налога для интернет-гигантов позволит восстановить налоговую справедливость.

"Поддерживаю введение дополнительного налога на доходы технологических компании-гигантов, т.к. от своей деятельности они зарабатывают сверхдоходы, не неся при этом значительных издержек. В этом случае будет восстановлен один из главных принципов налогообложения - налоговая справедливость. В отличие от налоговой системы Республики Абхазия, где применяется "плоская" шкала налогообложения, в странах Западной Европы существует пропорциональная шкала налогообложения, что предполагает: "высокие доходы облагаются высокими ставками налогов", - сказал Шалашаа.

"В этом смысле не удивляют результаты опросов, проведенных агентством и радио Sputnik и вполне соответствуют методике научной обоснованности проведенного исследования", - отметил академик.

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