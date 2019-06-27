64-летняя Ангела Меркель - федеральный канцлер Германии с 2005 года, она первая и единственная женщина на посту канцлера в истории страны.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо на официальной встрече, сообщает немецкая газета Bild.

Новый приступ произошел у канцлера во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"В середине речи Штайнмайера у Меркель началась дрожь. Приступ длился около двух минут", - пишет издание.

На опубликованных кадрах видно, что канцлеру предложили стакан воды, однако она отказалась.

18 июня Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

В ходе итоговой пресс-конференции Меркель объяснила свое недомогание обезвоживанием.