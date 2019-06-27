МИД России о "сделке века" по Палестине: подход США контрпродуктивен

США ранее опубликовали план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предусматривает инвестирование в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. В МИД России считают, что методы Вашингтона, направленные на решение палестино-израильского конфликта, контрпродуктивны, передает РИА Новости.

Любая инициатива, преследующая установление мира на Ближнем Востоке, должна поддерживать двугосударственный принцип урегулирования палестино-израильского конфликта, сказано в комментарии МИД России.

"Твердо убеждены в том, что любая инициатива, направленная на достижение прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, должна содержать четкую поддержку двугосударственного принципа урегулирования палестино-израильских противоречий", - подчеркнули в МИД России.

"Устойчивая нормализация может быть достигнута только тогда, когда политика и экономика идут рука об руку, а не подменяют друг друга", - отметили в ведомстве.

Внешнеполитическое ведомство России также обратило внимание на то, что ключевым предложением США остается создание фонда в 50 миллиардов долларов для реализации в течение 10 лет различных проектов развития на палестинских территориях, в Египте, Иордании и Ливане, но умышленно исключена из повестки важнейшая задача перезапуска прямых палестино-израильских переговоров, в том числе о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

"Такой подход представляется контрпродуктивным", - говорится в комментарии.

В среду в Бахрейне завершилась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они учтут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения.