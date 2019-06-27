Трудный пациент и прокол медиков: Онищенко раскритиковал врачей Меркель

В 2018 году федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в 12-й раз за свою карьеру возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. В 2015 году Time признал ее человеком года, назвав самым сильным лидером в Европе.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Депутат Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал работу лечащих врачей немецкого канцлера Ангелы Меркель, заявил Онищенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Неделю назад произошла ситуация — никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди — они все очень трудные", — добавил российский депутат.

Онищенко подчеркнул, что состояние здоровья первых лиц государства должно быть под особым контролем. По его мнению, после первого приступа, произошедшего у канцлера 18 июня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, врачи должны были провести полное обследование Меркель.

"Есть такой вариант, когда организм обезвожен, у него наступает озноб. Даже если это так было объяснено, то повтор этого – ни что иное как системная проблема обменного процесса. В данном случае это явный прокол медицинских работников. После того случая, который произошел, они должны были настоять на всестороннем обследовании", — сказал Онищенко.

"Если дело в питьевом режиме, тогда какого черта они там зарплату получают?", — возмутился бывший главный санитарный врач России.

Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо во время встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в четверг, 27 июня. Как сообщило немецкое издание Bild, канцлеру стало плохо в середине речи Штайнмайера, приступ длился около двух минут. Официально о причинах недомогания Меркель не сообщается.