Не видно и не слышно: радар-невидимку создали российские ученые

Первая модель РЛС "Тропа" была разработана еще в 50-х годах прошлого века в СССР, такие РЛС до сих пор используются.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Пассивная радиолокационная станция "Тропа", разработанная российскими инженерами, успешно прошла испытания, сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александра Петрова, станция использует отражение от вышек телевещания и мобильной связи, работает на прием и сама ничего не излучает.

"Ее не видно и не слышно", - уточнил Петров.

Во время испытаний радар перехватил сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.

По словам Петрова, интерес к приобретению радара уже проявили как силовые структуры, так и частные клиенты.