14:06 28 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.08
  • EUR71.82
Поиск

Не видно и не слышно: радар-невидимку создали российские ученые

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
50101

Первая модель РЛС "Тропа" была разработана еще в 50-х годах прошлого века в СССР, такие РЛС до сих пор используются.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Пассивная радиолокационная станция "Тропа", разработанная российскими инженерами, успешно прошла испытания, сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора предприятия-разработчика "ОКБ-Планета" Александра Петрова, станция использует отражение от вышек телевещания и мобильной связи, работает на прием и сама ничего не излучает.

"Ее не видно и не слышно", - уточнил Петров.

Во время испытаний радар перехватил сигнал самолета, который был отражен от вышек связи в городской черте.

По словам Петрова, интерес к приобретению радара уже проявили как силовые структуры, так и частные клиенты.

 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На высшем уровне: фото со встречи Путина и Трампа в Осаке
Американский юмор: "Не вмешивайтесь в выборы" - пошутил Трамп на встрече с Путиным
Памятка для отдыхающих в Абхазии
Возьми с собой: памятка для отдыхающих в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia