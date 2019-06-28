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Первый шаг к признанию: в Крыму поддержали слова Порошенко о статусе полуострова

© Sputnik / Алексей Лебедев
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Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам общенародного референдума. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% населения полуострова.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия, добившись восстановления полномочий в ПАСЕ, сделала первый шаг для европейского признания Крыма российской территорией, в самом Крыму согласились с заявлением Порошенко, сообщает РИА Новости.

Заявление о том, что возвращение России – этап к признанию Крыма Порошенко, сделал у себя в фэйсбуке.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, комментируя слова экс-президента, отметил, что Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу крымского полуострова.

"Соглашусь с мыслью этого весьма одиозного политика, который впервые сделал столь реалистичное заявление по статусу Крыма. Крым действительно проходит процедуру политического признания. Крым постепенно оформляет с точки зрения международного восприятия свой российский статус", — сказал Бобков.

© Видео RUPTLY
ПАСЕ вернула все полномочия российской делегации

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков также прокомментировал заявление Порошенко, согласившись с тем, что возвращение российской делегации в ПАСЕ – это важная дипломатическая победа и начало признания Крыма российской территорией, сообщает .

Цеков также дал оценку демаршу украинской стороны в ПАСЕ (после возвращения России полномочий делегация Украины, покинула сессию. Ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Польши).  

"Можно сделать вывод, что украинские делегаты ничего не добились... Они в принципе оттолкнули от себя многие страны, которые, может быть, даже с симпатией относились к Украине", - заключил Цеков.

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Теги:
Крым, Петр Порошенко


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