Анкара перебросила войска на границу с Сирией

Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, в результате которого погиб один военнослужащий и трое пострадали.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Анкара стягивает войска на границу с Сирией, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

По данным агентства, колонна бронетехники и отряды спецназа прибыли в районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай.

Ранее, как передает Anadolu,Турция и Сирия обменялись авиаударами. Так, сообщается о нападении на турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе в четверг 27 июня. В результате обстрела погиб один турецкий военнослужащий и трое пострадали.

В пятницу 28 июня Турция нанесла ответный удар по позициям в Сирии, сообщили в Анкаре. В турецком министерстве обороны заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным.

Несмотря на перестрелки в сирийской провинции Идлиб и гибель турецкого военного, российские эксперты не прогнозируют дальнейшего обострения и полномасштабного конфликта между Турцией и Сирией. По их мнению, произошедшее скорее могло быть провокацией или случайностью, чем преднамеренным решением Дамаска.

"Это уже в шестой раз происходит, и все ограничивалось ответной реакцией той или иной стороны – просто в этот раз погиб турецкий военнослужащий, это главное отличие от предыдущих атак. Можно сказать, что инцидент будет исчерпан", - заявил директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в интервью РИА Новости.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Идлиб остается самой проблемной провинцией Сирии: правительственные войска по-прежнему не контролируют ее. В провинции продолжается противостояние национальной сирийской армии, оппозиции и террористов. Ситуация осложняется непростыми отношениями между Сирией и Турцией. В Дамаске считают, что Анкара оккупировала часть страны, и требуют освободить занятые территории, в частности, в Идлибе.