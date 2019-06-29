Песков: поставки С-400 Турции предполагают частичную передачу технологий

Первые зенитно-ракетные комплексы С-400 должны поступить в Турцию уже в июле.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Контракт по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да, контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он особо обратил внимание, что предполагается именно частичная передача технологий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу 29 июня заявил, что вопрос поставок С-400 уже решенный вопрос.

Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. США также грозят санкциями и заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками С-400 решен окончательно.