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Песков: поставки С-400 Турции предполагают частичную передачу технологий

© Sputnik / Илья Питалев
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Первые зенитно-ракетные комплексы С-400 должны поступить в Турцию уже в июле.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik. Контракт по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

© Sputnik / Виталий Аньков
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"Да, контракт подразумевает частичную передачу технологий на производстве", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он особо обратил внимание, что предполагается именно частичная передача технологий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу 29 июня заявил, что вопрос поставок С-400 уже решенный вопрос.

Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. США также грозят санкциями и заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками С-400 решен окончательно.

© Sputnik
Ракетная система С-400 "Триумф"

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