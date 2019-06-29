Корабль римской эпохи с амфорами обнаружен у берегов Кипра

СУХУМ, 29 июн - Sputnik.Обломки затонувшего корабля римской эпохи с амфорами найден в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра, сообщает РИА Новости со ссылкой на кипрский департамент древностей.

Ученые предполагают, что корабль направлялась к острову из Сирии или Киликии, прибрежного региона, сегодня относящегося к югу Турции.

По словам специалистов, находка довольно хорошо сохранилась. Она позволят по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений Кипра с остальными римскими провинциями восточного Средиземноморья.

Место кораблекрушения обнаружили драйверы из исследовательской группы подводной археологии при Кипрском университете. Департамент древностей немедленно занялся организацией предварительного исследования кораблекрушения. Археологи, студенты и волонтеры лаборатории уже находятся в Протарасе и работают над документированием места кораблекрушения.