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Артефакты, обнаруженный на месте древнего кораблекрушения в районе Протараса

Корабль римской эпохи с амфорами обнаружен у берегов Кипра

© Foto/ Департамента древностей Кипра/Spyros A.Spyrou
В мире
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Затонувший корабль римской эпохи, нагруженный амфорами, нашли в море вблизи кипрского города Протарас.

СУХУМ, 29 июн - Sputnik.Обломки затонувшего корабля римской эпохи с амфорами найден в море вблизи курорта Протарас на юге Кипра, сообщает РИА Новости со ссылкой на кипрский департамент древностей.

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Ученые предполагают, что корабль направлялась к острову из Сирии или Киликии, прибрежного региона, сегодня относящегося к югу Турции.

По словам специалистов, находка довольно хорошо сохранилась. Она позволят по-новому взглянуть на масштабы торговых отношений Кипра с остальными римскими провинциями восточного Средиземноморья.

Место кораблекрушения обнаружили драйверы из исследовательской группы подводной археологии при Кипрском университете. Департамент древностей немедленно занялся организацией предварительного исследования кораблекрушения. Археологи, студенты и волонтеры лаборатории уже находятся в Протарасе и работают над документированием места кораблекрушения.

 



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