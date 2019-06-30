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Минус три: SpaceX потеряла спутники из миссии Starlink

© AFP 2019 / HANDOUT
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Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 24 мая успешно вывела на орбиту 60 спутников, которые стали первыми в рамках миссии Starlink,

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Три спутника из 60, выведенных на орбиту компанией SpaceX в рамках миссии Starlink, потеряли связь с Землей и перестали работать, сообщает РИА Новости со ссылкой издание Business Insider.

"57 спутников Starlink обмениваются данными с земными станциями SpaceX. Три спутника, которые первоначально установили связь с Землей, больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты", - заявил представитель SpaceX.

Более того, как следует из заявления, еще два спутника будут "намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы".

Космос. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального интернета

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда Falkon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника - Tintin-A и Tintin-B.

Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

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Теги:
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