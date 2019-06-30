Производство новейших систем ПВО С-500 "Прометей" началось в России

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал о начале производства в России новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей, передает РИА Новости.

"У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс, чем С-400, я бы не хотел подробно рассказывать о нем", - сказал он.

Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способностью перехватывать баллистические ракеты потенциального противника.

Система С-500 "Прометей" также способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

С-500 обладает радиусом поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что разработка С-500 находится в завершающей стадии, после чего начнется серийное производство. Позже, в июне, вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы.