"Крокодилу" продлили жизнь: вертолеты Ми-24 смогут служить 45 лет

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Конструкторское бюро Миля совместно с "Роствертолом" модернизировали ударный вертолет Ми-24 под рабочим названием Ми-35П+, срок эксплуатации этого вертолета увеличен до 45 лет, сообщает РИА Новости.

Как рассказал после выставки "Армия-2019" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (куда входит "Роствертол") Андрей Богинский, увеличение срока службы этих машин поможет "дотянуться" до заказчиков в тех странах, где эксплуатируется большое количество ранее поставленных вертолетов данного типа.

"Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даем возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка", - сказал руководитель "Вертолетов России".

"Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов - мы продлили его до 45 лет. Это дает экономическую целесообразность модернизации этих машин", - сказал Богинский.

По его словам, модернизация коснулась системы управления вооружением – вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемого ракетного вооружения, которое до этого на данном типе вертолета не применялось. Также на машине появилась оптико-электронная система. "Мы предполагаем применение или ракет "Атака" или "Вихрь", - отметил Богинский.

Срок эксплуатации вертолетов Ми-24 и его экспортного варианта Ми-35П (предшественника Ми-35П+) -30 лет.