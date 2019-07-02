Режим прекращения огня нарушили в двух сирийских провинциях

В Минобороны России сообщили о нарушении режима прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Девять случаев нарушения режима прекращения огня в Латакии за сутки зафиксировала Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии, Турция зафиксировала четыре случая в провинции Хама, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Отмечается, что Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в районе Салахин населенного пункта Алеппо провинции Алеппо и выдал 500 продовольственных наборов общим весом 2420 килограммов.

В ведомстве также сообщили о переходе населенного пункта Меязиля провинции Дейр-Эз-Зор под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2527.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий - 234.

За прошедшие сутки в Сирии с территорий иностранных государств возвратились 1 399 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" 381 человек, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 018 человек.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Всего с 18 июля 2018 года в Сирию вернулось около 300 тысяч человек.