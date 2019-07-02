Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Чехию отменены

России и Чехии удалось достичь договоренности об отмене ограничений на авиасообщение между странами до 7 июля.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Власти Чехии разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля, Москва открыла Czech Airlines воздушное пространство тоже до 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешский Минтранс.

Прага аннулировала разрешение на полеты нескольких российских авиакомпаний в Чехию во вторник 2 июля. В качестве причины указывается, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.

В результате крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов в Прагу из Москвы, низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары, о приостановке полетов в Чехию из Екатеринбурга также сообщила компания "Уральские авиалинии". Позже "Уральские авиалинии" заявили о возобновлении перевозок в Чехию из Екатеринбурга.

В Совете Федерации России назвали произошедшее недоразумением и выразили надежду на скорейшее решение вопросов. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, политической подоплеки в аннулировании Чехией разрешений на полеты российских авиакомпаний нет.

В российском Минтрансе заявили, что это нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами, и пообещали решить вопрос "в самые сжатые сроки".

Источник, знакомый в ситуацией, рассказал РИА Новости, что ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию вызваны тем, что Москва и Прага не смогли согласовать условия транссибирского транзита для Czech Airlines на постоянной основе. В настоящее время чешская авиакомпания выполняет полеты по транссибирским маршрутам на основе временных разрешений.

Чехию в 2018 году посетили более полумиллиона россиян. В первом квартале этого года в стране побывали свыше 120 тысяч российских туристов, что на 8% меньше, чем за тот же период год назад.