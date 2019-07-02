Картина трактором: итальянец к визиту Путина нарисовал в поле князя Владимира

Владимир Путин совершит официальный визит в Италию и Ватикан 4 июля. Российский лидер встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте, а также с главой Католической церкви папой Франциском.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В Италии к визиту российского президента Владимира Путина нарисовали необычный портрет князя Владимира, художник Дарио Гамбарин изобразил крестителя Руси трактором в поле, сообщает РИА Новости.

"В первую очередь, их обоих объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых", - объяснил Гамбарин, почему решил нарисовать именно князя Владимира.

Портрет князя Владимира занимает 24 квадратных метра, подпись к портрету "Святой Владимир" сделана на русском языке. За основу при изображении лица киевского князя итальянец взял новый памятник Владимиру на Боровицком холме в Москве.

Портрет князя Владимира появился на пшеничном поле на следующий день после сбора урожая. Художник сообщил, что его рисунки на полях максимально экологичны: уже через неделю поле, где нарисован князь Владимир, перепашут и заново засеют зерном.

Дарио Гамбарин уже рисовал на полях Барака Обаму, Дональда Трампа, Си Цзиньпина, а также папу Римского Франциска, Леонардо Да Винчи и Фиделя Кастро.