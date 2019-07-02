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При взрыве бензовоза в Нигерии погибли 50 человек

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Взрыв повредил несколько домов, госпитализированы десятки человек.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. По меньшей мере 50 человек погибли и около 70 пострадали в результате взрыва бензовоза в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии, сообщает со ссылкой на местные власти Sputnik International.

​Как рассказали очевидцы, бензовоз опрокинулся, пытаясь объехать выбоины на дороге. После этого к грузовику сбежались местные жители - они пытались собрать разлившееся топливо. Затем бензовоз взорвался, взрыв был такой мощный, что повредил несколько домов и проезжавший мимо автобус.

Местные власти отметили, что число погибших уточняется.

Месяц назад подобный инцидент произошел в соседнем Нигере, жертвами взрыва, который прогремел, когда местные жители бросились собирать разлившееся топливо, стали 55 человек.

В 2017 году более 120 человек сгорели заживо и десятки получили травмы в результате возгорания и взрыва нефтевоза вблизи Бахавалпура в провинции Панджаб в Пакистане. В 2010 году при взрыве бензовоза в Демократической республике Конго погибли 304 человека.

Теги:
взрывы, Нигерия


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