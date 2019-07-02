Клад на миллион: золотые монеты XIX-XX веков нашли в центре Москвы

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Археологи при раскопках в центре Москвы обнаружили около 60 золотых монет номиналом 5 и 10 рублей, датируемых рубежом XIX и XX веков, находку оценили в миллион рублей, сообщается на сайте Мосгорнаследия.

Монеты, которые хранились в жестяной коробке, нашли при разборке подвала существовавшего раньше здания в Костянском переулке. Отмечается, что монеты спеклись, поэтому подсчитать их точное количество пока не смогли.

"Вероятно, хозяин спрятал их в подвале во времена революции или гражданской войны. Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается в порядка миллиона рублей", - отмечается в сообщении ведомства.

Клад отправят в госучреждение по формированию Госфонда драгметаллов России (Гохран) при Минфине.

По словам заведующей сектором отдела "Археология" Музея Москвы Екатерины Святицкой, первое, что делают археологи, обнаружив драгоценный металл, - это вызывают полицию.

"Если мы найдем золото, мы не можем его просто взять и передать в какой-то музей, так как сопряжено со многими процедурами: клад отправляют в Гохран и там уже, чтобы музей мог взять на хранение, он должен иметь специальный фонд хранения драгоценных металлов", - сказала Святицкая.

Она отметила, что такой фонд есть в Историческом музее и музее Москвы.