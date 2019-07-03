Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США провел разведку у западной границы России во вторник 2 июля.
Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, американский беспилотник взлетел с авиабазы в Италии. В 18:50 по московскому времени его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.
"21:30 мск. Миссию закончил, направился на аэродром базирования", — говорится в сообщении.
18:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 2 июля 2019 г.
Стратегический разведывательный #БпЛА #Northrop #Grumman RQ-4A #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE10, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, совершает разведывательный полёт, между Калининградской🇷🇺 областью и Белоруссией.#UAV #RQ4 #USAF pic.twitter.com/v55Ei450ft
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
В 2018 году подразделения радиотехнических войск Военно-космических сил России обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.
Несмотря на призывы со стороны российского оборонного ведомства, США отказываются прекращать разведывательные операции у границ России.