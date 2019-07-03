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Американский беспилотник MQ-9. Архивное фото

Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

© Foto/ Flickr / The National Guard
В мире
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Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk был замечен между Калининградской областью и Белоруссией во вторник 2 июля.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США провел разведку у западной границы России во вторник 2 июля.

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, американский беспилотник взлетел с авиабазы в Италии. В 18:50 по московскому времени его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.

"21:30 мск. Миссию закончил, направился на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

В 2018 году подразделения радиотехнических войск Военно-космических сил России обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.

Несмотря на призывы со стороны российского оборонного ведомства, США отказываются прекращать разведывательные операции у границ России.

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