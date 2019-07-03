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Около 28 тысяч сирийцев не могут покинуть лагерь беженцев Рукбан

© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Около 28 тысяч сирийских беженцев не могут покинуть лагерь Рукбан и являются заложниками подконтрольных США боевиков, требующих за выход до полутора тысяч долларов с семьи, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

"Таких средств у подавляющего большинства жителей лагеря просто нет", - отмечается в сообщении.

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© Sputnik / Михаил Алаеддин
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В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США, Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные.

"Призываем представителей командования США в зоне Эт-Танф пресечь преступную деятельность подконтрольных бандформирований и обеспечить беспрепятственный выход жителей лагеря "Рукбан". Необходимо активизировать процесс вывода сирийских граждан, так как каждый день промедления в расформировании лагеря только продлевает страдания его жителей", - подчеркивается в заявлении координационных штабов.

Согласно данным Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев  за прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 465 беженцев.

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Теги:
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