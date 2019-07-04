Школота нерадивая: адвокат Вышинского сравнил прокуроров с двоечниками

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Адвокат главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Игорь Мокин сравнил прокуроров, объявивших о своей неготовности к очередному заседанию, со школьниками, такую запись адвокат сделал на своей странице в Facebook.

"Когда-то давно, когда я учился в школе, у нас был такой прием. Если не подготовился к уроку, нужно было предупредить учителя перед уроком о том, что ты не готов, придумать уважительную причину (заболел, отключили свет, делал другие уроки), и за честность учитель не ставил два. Такая вот индульгенция за правду. Но это было в школе. <…> Сегодня вернулся в школьное детство. Только не на уроке и не на родительском собрании, а в зале заседания Подольского районного суда города Киева во время рассмотрения дела Кирилла Вышинского", - написал Мокин.

"Выслушав гневные тирады адвокатов, коллегия решила направить обращение руководителю прокуратуры с убедительной просьбой проверять у детей домашнее задание. Эпилог. Ребят реально жалко. Бросили их под танки некрасиво. Служба у них такая. Где она процессуальная самостоятельность?

Парни, вы нас тоже извините. Работа у нас такая, двоечников перевоспитывать", - заключил адвокат.

Ранее Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля из-за неготовности прокуроров к заседанию. Перед этим процессуальное руководство сменило двух обвинителей, которые в итоге "не успели ознакомиться с делом".

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.