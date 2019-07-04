КВН, да не тот: суд может лишить компанию Маслякова права на уникальный бренд

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Компания "Группа 7" собирается оспорить в суде по интеллектуальным правам признание товарного знака "КВН" за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков, следует из информации картотеки суда и Роспатента.

Как отмечает заявитель, аббревиатура КВН - это название ряда оригинальных литературных произведений — книги "КВН. Клуб веселых и находчивых" (1965 год) и сценария игры КВН, первый выпуск которой вышел в эфир в 1961 году. Эти произведения создали Михаил Яковлев, Альберт Аксельрод и Сергей Муратов.

В свою очередь суд определил, что к участию в деле в качестве третьих лиц должна быть привлечена вдова Муратова Марина Топаз, которая после его кончины в 2017 году передала имущественные права на произведения "Группе 7".

По утверждению истца, известность аббревиатуры "КВН" никак не связана с деятельностью компании "АМИК", которая стала правобладетелем на него в 2010 году без согласия авторов.

В ранее принятом решении Роспатента сообщается, что появившаяся игра КВН транслировалась с 1961 до 1972 года и вернулась на экраны только в 1986-м. С этого времени популярность игры КВН неразрывно связана с деятельностью Маслякова, учредившего впоследствии "АМИК".

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Роспатент ранее отказал лишить компанию Маслякова прав на бренд "КВН", и сейчас "Группа 7" требует в суде признать это решение незаконным. Более того, "Группа 7" оспаривает решение Федеральной антимонопольной службы, которая признала использование обозначения "КВН" на ее интернет-сайте недобросовестной конкуренцией.