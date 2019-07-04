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Папа Римский Франциск

Путин встретился с Папой Римским

© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
В мире
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Российский лидер встречался с папой Римским Франциском два раза - в 2013 и 2015 году.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска началась в Ватикане, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства прошел по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и российской делегации.

Когда папа Римский встретил Путина и предложил пройти в свой кабинет, президент РФ жестом предложил понтифику пройти, однако папа Франциск настоял, чтобы глава российского государства прошел как гость первым.

После краткой фотосессии Путин и папа Римский начали переговоры.

Владимир Путин прилетел в четверг в Италию, в программе его встреч переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, он также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

Теги:
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин


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