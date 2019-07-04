Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер встречался с папой Римским Франциском два раза - в 2013 и 2015 году.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска началась в Ватикане, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства прошел по залам Апостольской библиотеки в сопровождении церемониального корпуса Ватикана, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и российской делегации.

Путин и папа Римский pic.twitter.com/B6ZTLImGbu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 4 июля 2019 г.

Когда папа Римский встретил Путина и предложил пройти в свой кабинет, президент РФ жестом предложил понтифику пройти, однако папа Франциск настоял, чтобы глава российского государства прошел как гость первым.

После краткой фотосессии Путин и папа Римский начали переговоры.

Владимир Путин прилетел в четверг в Италию, в программе его встреч переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, он также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.