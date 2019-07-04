Захарова о деле Вышинского: цирк, дискриминация и унижение

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского "страшной дискриминацией".

"Не только он, не только его коллеги не понимают, о чем в принципе этот процесс, если говорить об обвинениях, но уже и сами украинские прокуроры не понимают. Именно об этом они заявили, когда попросили об очередной отсрочке", - сказала Захарова.

"Нужно теперь, оказывается, ознакомиться с делом и материалами. Я бы назвала это цирком, но это уже переходит границы разумного. Это страшная дискриминация представителя СМИ, это просто унижение журналиста, это унижение самой Украины", - заключила представитель МИДа.

Накануне Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу журналиста до 15 июля из-за неготовности прокуроров к заседанию. Перед этим процессуальное руководство сменило двух обвинителей, которые в итоге "не успели ознакомиться" с материалами.

По мнению защиты Вышинского, прокуратура намеренно затягивает процесс.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.