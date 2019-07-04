18:42 04 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.50
  • EUR71.60
Поиск

Захарова о выводе американских войск из Сирии: ни логики, ни прогресса

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
3 0 0

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Россия не фиксирует никакого прогресса в выводе американских войск из Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

"Мы прогресс не фиксируем. Просто потому, что его можно зафиксировать, если ты понимаешь логику действий. И не только понимаешь, а можешь опереться на официальную позицию. Четкой официальной позиции, которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах – такой позиции нет. Соответственно, ни о каком прогрессе говорить не приходится", - заявила Захарова.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Стабильная нестабильность: кому невыгоден мир в Сирии

По ее словам, Россия пытается "понять логику действий хотя бы на ближайшую перспективу по конкретному вопросу вывода или невывода американских войск с территории Сирии".

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

Накануне стало известно, что около 28 тысяч сирийских беженцев не могут покинуть лагерь Рукбан и являются заложниками подконтрольных США боевиков, требующих за выход до полутора тысяч долларов с семьи, об этом сообщили в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

По теме

Путин о Сирии и Иране: мы не торгуем нашими союзниками
Анкара перебросила войска на границу с Сирией
Более полутора тысяч беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки
Теги:
Мария Захарова, Сирия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Любимые тренды и новые течения: яркие фото с Парижской недели моды
Разнес по-взрослому: как юный шахматист расправился с соперниками в Sputnik
Разнес по-взрослому: как юный шахматист расправился с соперниками в Sputnik
Участки для голосования на выборах президента
Где выбрать президента: карта участков
Соцсети
Sputnikabkhazia