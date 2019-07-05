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Стоп-кадр из видео пожара на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки

Горящая река виски: в США уже сутки полыхают тонны Jim Beam

© Foto/ скриншот Youtube/WKRG
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Специальные службы предполагают, что причиной пожара стал удар молнии.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки не могут потушить уже сутки, горящий виски попал в реку, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Courier Journal.

Возгорание произошло в ночь на среду сразу на двух складах, где хранились бочки с бурбоном (вид виски из кукурузы). Пожар уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров).

Руководитель управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер рассказал, что после попыток потушить огонь, пожарные приняли решение о приостановке работ на день или два "из экологических соображений".

"Если позволить этанолу продолжить гореть, будет меньше экологического воздействия", - сказал Чандлер.

Горящий виски добрался до местных водоемов и растекается по реке. Представитель ведомства Кентукки по окружающей среде Джон Мура подчеркнул, что "значительное" количество рыбы обречено на погибель из-за низкого уровня кислорода в воде.

Теги:
пожар


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