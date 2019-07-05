Глубокие духовные корни: Путин раскрыл детали беседы с Папой Римским

В декабре 2019 года исполнится 10 лет установлению полномасштабных дипотношений между Россией и Святым Престолом.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Владимир Путин рассказал о том, что во время беседы с Папой Римским Франциском была затронута тема русской литературы, сообщается на сайте Кремля.

"Должен сказать, мы сегодня затрагивали эту тему (литературы – ред.) и в разговоре с Папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, – это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой", - сообщил Путин на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

"Вообще он сказал даже больше. "Я, – говорит, – говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", - поделился российский президент.

"Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях. Именно поэтому с таким успехом проходят наши мероприятия в гуманитарной сфере", - заключил Путин.

Владимир Путин посетил Италию и Ватикан 4 июля, он провел переговоры с Папой Римским, а также президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Перед вылетом, уже в аэропорту, Путин провел краткую частную встречу с бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони.