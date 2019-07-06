Sputnik не аккредитовали на конференцию по свободе СМИ в Лондоне

Российского журналиста не аккредитовали на Глобальную конференцию по свободе прессы в Лондоне и не объяснили причину.

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Организаторы Глобальной конференции по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая пройдет в Лондоне 10—11 июля, отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik, не объяснив причины, сообщает РИА Новости.

В качестве причины организаторы в письме журналисту сообщили об "рекомендации Дженни", ему рекомендовали обновить и повторно подать заявку. Корреспондент проверил ее, а также попросил организаторов пояснить, что означает "рекомендация Дженни". В ответ ему сообщили, что передали его просьбу руководству и "ждут дополнительной информации", а также пообещали связаться в максимально короткие сроки.

Через некоторое время корреспондент Sputnik связался с командой, занимающейся аккредитацией, по телефону, но они не смогли объяснить ему ни значение фразы, ни причину, по которой его заявку отклонили. В письме, пришедшем на электронную почту, также говорилось, что заявка "не может быть удовлетворена", но причина этого решения не указывалась. Журналист агентства направил запрос на получение официального объяснения, но ответа пока не было.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в пятницу 5 июля сообщила, что телеканалу также отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы. По ее словам, ответственные за аккредитацию сотрудники сообщили, что свободных мест для прессы уже не осталось. Российское посольство в Лондоне заявило, что считает такое решение дискриминацией со стороны британского МИД.