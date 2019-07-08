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МИД России о выпадах на ТВ Грузии: беспрецедентная по низости выходка

© Sputnik / Максим Блинов
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Российское министерство ждет реакции со стороны профильных международных и региональных организаций и журналистского сообщества на мат в эфире грузинского телевидения.

СУХУМ - 8 июл, Sputnik. Министерство иностранных дел России категорически осудило неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале "Рустави 2", назвав их беспрецедентной по низости выходкой.

"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави-2", - говорится в комментарии на сайте МИДа.

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"Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации, грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение.

"Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе. Такого рода проявлениям не должно быть места в цивилизованных странах", - подчеркнули в министерстве иностранных дел России.

В воскресенье вечером телеведущий грузинского канала "Рустави 2" начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес российского президента Владимира Путина.

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Произошедшее в эфире "Рустави 2" возмутило многих граждан Грузии.

Гендиректор телекомпании заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Полночи несколько сотен человек у здания телеканала требовали от скандального журналиста и генерального директора "Рустави 2" принести извинения, а также покинуть телеканал и предстать перед судом. Между тем, из телекомпании начали увольняться сотрудники в знак протеста.

Выступление грузинского телеведущего осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

 

Теги:
Грузия


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