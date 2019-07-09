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Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото

Сирия уничтожила все объекты производства химоружия, подтвердили в ОЗХО

© AFP 2019 / Peter Dejong
В мире
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США ранее призвали власти Сирии "в полной мере сотрудничать с ОЗХО, достоверно уничтожить остающуюся программу химического оружия и полностью раскрыть свою деятельность, связанную с химическим оружием".

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия представил в ООН доклад, в котором сообщается, что ОЗХО подтверждает уничтожение Сирией всех 27 объектов по производству химического оружия, передает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Доклад "Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия" охватывает период с 24 мая по 23 июня 2019 года.

В документе отмечается, что секретариат ОЗХО "проверил уничтожение всех 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой". Более того, в докладе сообщается, что 12 июня 2019 года Дамаск представил свой 67-й ежемесячный отчет о работе по уничтожению объектов по производству химоружия.

"Как указано в предыдущих докладах, все объявленные Сирийской Арабской Республикой химикаты, которые были вывезены с ее территории в 2014 году, уничтожены", - подчеркивается в документе.

Авторы доклада также обратили внимание на то, что в будущем работа в Сирии будет большей частью сосредоточена на проведении ежегодных инспекций подземных сооружений, уничтожение которых уже было проверено.

Дамаск
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте в апреле прошлого года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС России еще в марте сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте, где расположена Дума, провокации с инсценировкой применения химоружия.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

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Теги:
Организация по запрещению химического оружия, Сирия, химическое оружие


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