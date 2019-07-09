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Киев стремится выйти из "нормандского формата" переговоров, заявили в ДНР

© Sputnik / Сергей Аверин
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести в Минске переговоры в формате Украина-Россия-США-Великобритании-Германия-Франция.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Власти Украины стремятся к выходу из "нормандского формата" и уходят от выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию, передает РИА Новости.

"Киев пытается всеми возможными способами выскочить из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны и, более того, одобрены Советом безопасности ООН", - говорится в заявлении Никоноровой.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства республики обратила внимание на то, что вместо прямого диалога с ДНР и ЛНР, Зеленский, как и предыдущие власти Украины, "предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями".

Празднование Дня ВМС Украины в Одессе
© Sputnik / Стрингер
Люди в Донбассе должны говорить на том языке, на котором хотят, заявил Зеленский

"Зеленскому стоит как можно скорее осознать тот простой факт, что свои обязательства по минскому пакету документов, особенно свои политические обязательства, Украине выполнять придется. Чем скорее новое украинское руководство смирится с этим фактом и начнет добросовестную работу. Тем больше шанс возобновить мир в Донбассе и не прослыть такими же предателями народа, как и предыдущие власти Украины", - добавила Никонрова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне. Президент России отметил, что нельзя требовать от РФ выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине в той части, которая к Москве не относится.

© Sputnik / Стрингер
"Надо поговорить": Зеленский предложил Путину переговоры в Минске

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с Россией и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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Теги:
Владимир Зеленский, переговоры, ДНР


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