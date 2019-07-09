Владимир Путин рассказал Оливеру Стоуну об инциденте в Керченском проливе

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Российский президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма "В борьбе за Украину", сообщается на сайте "Первого канала".

В ходе интервью Путин затронул инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре прошлого года.

"Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", — сказал Путин.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

В 2017 году Оливер Стоун снял четырехсерийный документальный фильм о российском президенте. Слоган фильма — "Know your enemy" ("Знай своего врага"). Западные СМИ резко раскритиковали картину.