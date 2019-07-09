Опять "требуют крови": Симоньян ответила на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Форум по свободе прессы пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля. Организатором выступает британский МИД и правительство Канады.

СУХУМ, 9 июл – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем микроблоге Twitter прокомментировала заявление британского МИД об отказе RT и агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.

Британский МИД о том, почему нас не пустили на конференцию по свободе слова в Лондоне:



'Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации'.



Ни одного примера этой дезинформаций они, конечно, так и не привели. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 июля 2019 г.

Она отметила, что в то же время можно припомнить, как МИД Великобритании "стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей".

"Или как Бибиси пытались найти "русский след" — хоть какой-нибудь, хоть завалящий — на протестах "желтых жилетов" в Париже. Редакция требует крови, че", - заключила она.

Ранее МИД Великобритании назвали причину отказа RT и Sputnik.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активного участия в распространении дезинформации", — приводит издание Press Gazette слова представителя Форин-офиса.

По словам главного редактора МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, команда, которая занимается аккредитацией прессы на мероприятие, сообщила, что свободных мест не осталось. Российское посольство в Британии назвало это решение дискриминацией со стороны Лондона.

Фраза "Редакция требует крови" стала известной после утечки переписки журналистов русской службы "Би-би-си", в ней корреспондент Ольга Ившина просит своего французского коллегу поискать "русский след" в организации этих протестов и употребляет это выражение.