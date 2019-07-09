Захарова потребовала от Лондона объяснений недопуска RT и Sputnik на саммит СМИ

Ранее британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. МИД России потребовал от Великобритании за сутки предоставить конкретные факты, которые способствовали отказу RT и Sputnik в аккредитации на конференцию, говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте департамента информации и печати МИД.

Захарова отметила, что неприемлемо выдвигать обвинения и не предъявлять фактов, как регулярно делает глава МИД Британии Джереми Хант.

"В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения фейковых новостей и дезинформации", — заявила Захарова.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что организаторы конференции "продемонстрировали свои истинные намерения и отношение к свободе слова, превратив мероприятие в инструмент для реализации конъюнктурных политических задач".

Кроме того, Мария Захарова обратила внимание на то, что "другие страны и ответственные журналисты сделают соответствующие выводы", и выразила надежду на то, что "правозащитные НПО и профильные международные структуры не постесняются выразить свою позицию".

В Москве будут пристально следить за выступлениями представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который планировал принять участие в конференции, резюмировала Захарова.

Ситуация вокруг российских СМИ в Британии

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента со Скрипалями парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.

Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир канала по делу Скрипалей, но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".

В декабре регулятор объявил о результатах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.