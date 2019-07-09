Вице-премьер России о выдаче электронных паспортов: движемся аккуратно

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что выдача электронных паспортов в России может начаться в 2022 году, однако окончательно этот срок еще не утвержден, передает РИА Новости.

"Я думаю, что с 2022 года мы будем готовы к электронному паспорту, но это срок, который обсуждается, решение по нему пока не принято. Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться, прежде всего, на желание людей", - сказал Акимов.

Вице-премьер России также подчеркнул, что уже согласована с силовыми ведомствами модель будущего документа.

"То, что мы будем предлагать руководству в отношении дизайна, записей, форм-фактора, у нас есть уверенность и согласованная с МВД, Федеральной службой безопасности и другими нашими структурами есть согласованная модель", - сказал он.

Ранее отмечалось, что будет создан единый реестр данных всех жителей России. В электронном паспорте будет объединено несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные.

Стоимость реформы оценивается в 114,5 миллиардов рублей до 2024 года. Правительство планирует возместить затраты на ее проведение за счет госпошлины на получение нового вида паспорта.