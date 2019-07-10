Эрдоган: Турция задействует С-400 в случае на нее

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил, что Турция не откажется от приобретения у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, которые использует в случае нападения на нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Safak.

"У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в нее такие инвестиции", - заявил турецкий лидер.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. После саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Система "Триумф" была принята на вооружение в 2007 году.