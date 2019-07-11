19:35 11 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.99
  • EUR71.01
Поиск

СМИ Британии призвали готовиться к ответу из-за недопуска RT и Sputnik на форум в Лондон

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Глобальная конференция по свободе СМИ проходит в столице Великобритании 10 и 11 июля без представителей RT и Sputnik.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы к ответным мерам Москвы после того, как Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Британские власти отказали в аккредитации на международную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik.

"Хотела бы еще раз подчеркнуть: мы всегда исходили из принципа взаимности, и в этой связи британские СМИ, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства", - сказала Захарова на брифинге.

Лондон
© AFP 2019 / NIKLAS HALLE'N
Лондон не выполнил требование России объяснить недопуск Sputnik и RT на форум СМИ

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

По теме

Захарова потребовала от Лондона объяснений недопуска RT и Sputnik на саммит СМИ
Опять "требуют крови": Симоньян ответила на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Союз журналистов России осудил отказ Лондона в аккредитации корреспонденту Sputnik


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Таинственные лабиринты, морской заяц и тюрьма: чем вас удивят Соловецкие острова
Тур в город-призрак: что увидят туристы в Чернобыльской зоне отчуждения
Что будет, если бросить курить
Соцсети
Sputnikabkhazia