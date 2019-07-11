Главред "Эха Москвы": Вышинский хочет справедливого суда, а не помилования

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов посетил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в киевском СИЗО и заявил, что Вышинский хочет справедливого рассмотрения своего дела в украинском суде.

"Для меня было важно узнать и сказать здесь и там, что он хочет оставаться и украинским, и российским гражданином и что он не примет никакое помилование. Он хочет, чтобы украинский суд судил его как украинского гражданина и вынес справедливое решение. Он будет до конца сотрудничать с судом вне зависимости от меры пресечения. Он хочет, чтобы именно украинский суд установил истину в отношении него как украинского гражданина", - цитирует Венедиктова РИА Новости.

Также он рассказал подробности передачи письма матери Вышинского в офис президента Зеленского.

"Я повез это письмо. У меня нет полномочий, это моя инициатива, вернее, моя и семьи Кирилла, скажем так. И я, поскольку никого не знал из новой команды (президента Украины. — Прим. ред.), установил связи через некоторых моих знакомых украинских, на это потребовалась неделя. У меня была договоренность о встрече с его помощником самым близким, и он мне гарантировал, что в течение часа это письмо будет у президента Зеленского. Через час мне действительно позвонили из офиса президента и спросили: "Не хотите ли вы навестить Кирилла в СИЗО?"

Венедиктов отметил, что не планировал встречаться с Вышинским, но отказаться "было бы смешно".

Главред "Эха Москвы" уточнил, что ранее они не были знакомы с Вышинским и никогда не общались.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.