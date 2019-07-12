Король океана: на что будет способен новый российский авианосец

СУХУМ, 12 июл — Sputnik. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) уже готов к разработке авианосца, способного брать на борт новейшие боевые самолеты, дело за малым — дождаться контракта с Минобороны. О проекте нового российского корабля и других проектах российских авианосцев и их зарубежных неатомных "одноклассниках" — в материале Андрея Коца для РИА Новости.

Мал, да удал

Как рассказал глава КГНЦ Павел Филиппов, водоизмещение нового корабля — порядка 40 тысяч тонн, общая стоимость проекта оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства с момента подписания договора до спуска на воду — пять лет.

© РИА Новости / Андрей Коц Первый день работы международного форума "Армия-2018" в Подмосковье

Директор не озвучил название проекта, но, по всей видимости, речь идет о легком многоцелевом авианосце "Шторм-КМ", впервые представленном в виде макета на форуме "Армия-2018". Как рассказал тогда РИА Новости начальник сектора проектного отдела КГНЦ Алексей Лицис, корабль рассчитан на 46 летательных аппаратов. Приблизительный состав авиакрыла — 12-14 тяжелых истребителей Су-33, 12-14 легких МиГ-29К, четыре самолета дальнего радиолокационного дозора и 12-14 многоцелевых вертолетов Ка-27.

В перспективе он сможет брать на борт военно-морскую модификацию истребителя пятого поколения Су-57 и новейшие беспилотники. Энергетическая установка — газотурбинная, мощностью 110 тысяч лошадиных сил. Автономность "Шторма-КМ" по запасам провизии — порядка двух месяцев, скорость хода — до 28 узлов.

Длина корабля, согласно проекту, — 304 метра, ширина — 78 метров, высота — 23 метра. Авианосец способен нести 600 тонн авиационного боезапаса и 2000 тонн топлива для своего авиакрыла. Взлет будет производиться двумя способами — с трамплина и посредством электромеханической катапульты. Интересное ноу-хау конструкции — отсутствие трубы. Выхлоп предполагается отводить вниз вдоль бортов, что снизит заметность корабля.

"Мы в кратчайшее время в случае обращения Минобороны готовы перейти к аванпроекту, — рассказал Павел Филиппов. — В его рамках нужно определиться, где, в каком месте мы могли бы начать строительство. А также по кругу кооперации: кто какими системами корабля займется. Кроме того, надо уточнить у заказчика, сколько и каких летательных аппаратов будет на борту. Мы пока рассчитываем на самолеты и вертолеты, стоящие сегодня на вооружении морской авиации ВМФ России".

Тяжелый вариант

Этот не единственный проект авианосца от КГНЦ. Напомним: еще в 2015-м публике представили макет тяжелого атомного авианосца проекта 23000 "Шторм". Сообщалось, что корабль предназначен для выполнения различных задач в дальней океанской зоне и способен наносить удары по наземным и морским целям как собственным вооружением, так и самолетами авиакрыла.

CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет авианосца "Шторм" на выставке "Армия-2015"

По имеющимся в открытых источниках данным, перспективный корабль во многом повторяет еще советский проект атомного авианосца "Ульяновск" — как внешне, так и по тактико-техническим характеристикам. По проекту его длина — 330 метров, ширина — 40 метров по ватерлинии, максимальная осадка — 11 метров. Водоизмещение не превышает 100 тысяч тонн. "Шторм" сможет находиться в плавании до 120 суток, развивать скорость в 30 узлов и нести до 90 самолетов и вертолетов. Важное ноу-хау — способность действовать в холодных широтах. Кроме того, именно на "Шторме" впервые установят электромагнитные катапульты, значительно упрощающие взлет.

Строительство головного корабля, по оценкам специалистов, займет от восьми до девяти лет, а обойдется все это в 350 миллиардов рублей — около шести миллиардов долларов по текущему курсу. Новейший американский авианосец "Джеральд Р. Форд" вдвое дороже.

Впрочем, перспективы тяжелого атомного авианосца остаются туманными. Опыта строительства столь больших боевых кораблей в России нет, а единственным надводным кораблем с атомной энергетической установкой остается тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", построенный еще в советское время. Вероятно, поэтому в КГНЦ решили сконцентрироваться на менее амбициозном проекте легкого авианосца с газотурбинной энергетической установкой (ГЭУ).

Зарубежный опыт

Подобные корабли есть в военно-морских силах целого ряда государств. В частности, в боевом составе ВМС Италии числится авианосец "Кавур" водоизмещением 28 тысяч тонн с четырьмя газотурбинными двигателями общей мощностью 118 тысяч лошадиных сил. Узкоспециализированным плавучим аэродромом его назвать сложно, так как он берет на борт всего восемь самолетов AV-8B Harrier II. В перспективе корабль перевооружат на американские F-35B.

© AFP 2019 / Andreas Solaro Итальянский авианосец "Кавур"

Однако "Кавур" способен нести и 12 вертолетов различного назначения, а также десантные силы: 415 морских пехотинцев, до 100 единиц колесной техники, или 24 основных боевых танка, или 50 тяжелых боевых бронированных машин. На корабле можно развернуть штаб численностью до 145 человек. "Кавур" представляет собой универсальную боевую единицу, больше всего подходящую для экспедиционных операций: перебросить войска на театр военных действий, высадить их на берег, прикрыть десант авиацией.

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Еще один авианосец с газотурбинной энергетической установкой — "Королева Елизавета" британских ВМС. Полное водоизмещение — 70 600 тонн, автономное плавание — около 300 суток. Корабль проходит ходовые испытания и должен вступить в боевой состав флота в 2020-м. Предполагается, что его авиакрыло составят 24-36 истребителей F-35B и 14 вертолетов. Кроме того, корабль возьмет на борт конвертопланы V-22 Osprey.

© AFP 2019 / Andy Buchanan Авианосец "Королева Елизавета" на востоке Шотландии перед началом морских испытаний

А самым маленьким авианосцем с ГЭУ по праву считается таиландский "Чакри Нарубет": водоизмещение — всего 11,5 тысячи тонн. Корабль спущен на воду в 1996 году и на протяжении десяти лет использовался для патрулирования исключительной экономической зоны государства, а также для поисково-спасательных операций.

© AP Photo / Pornchai Таиландский авианосец "Чакри Нарубет"

С 2009 года он практически не покидает глубоководный порт Чак Самет и служит базой для вертолетов CH-60 Sea Hawk. Основой авиакрыла "Чакри Нарубета" до начала нулевых были первые модификации британских бомбардировщиков AV-8A Harrier, однако срок их службы к тому времени уже истек. Фактически таиландский авианосец на сегодняшний день — вертолетоносец, а также это самая большая в мире королевская яхта. На корабле оборудованы просторные апартаменты для монарха и членов его семьи, как правило, присутствующих на борту во время редких выходов в море.